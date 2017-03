Você está lendo um tópico

#BBB17: Emilly pede que brothers do lado mexicano cortem comunicação com a casa

Emilly pede que brothers do lado mexicano cortem comunicação com a casa



O lado americano da casa, formado por Vivian, Pedro, Roberta, Ieda e Rômulo, não está nada convencido da eliminação de Emilly. Os brothers começaram a perceber que a eliminação relâmpago desta segunda (6) foi falsa e que Emilly deve estar escondida do lado mexicano da casa ao lado de Marinalva, Marcos, Daniel e Ilmar.



Com medo de ser descoberta (Rômulo chegou a afirmar ter visto a sister por uma fresta no muro colocado pela produção), Emilly pediu que os brothers do seu lado do muro façam um voto de silêncio e não mantenham nenhum tipo de comunicação com os colegas. "É melhor fazer voto de silêncio mesmo, eu imploro pra vocês. Vamos conversar entre a gente, não responder nem um oi, porque eles estão buscando informações e já sacaram que tem algo diferente", pediu a sister.



Marinalva concordou: "Eles estão fazendo alguma armadilha. Vamos ficar na nossa".



Entenda a divisão da casa



Após falsa eliminação nessa segunda-feira (6), a casa do "BBB17" foi dividida por um muro em uma brincadeira com a política do presidente americano Donald Trump. Um lado foi chamado de "mexicano", enquanto o outro recebeu a alcunha de "americano". Tiago Leifert apelidou a separação de o "Muro de Trump".



