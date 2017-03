Você está lendo um tópico

#BBB17: Rômulo não acredita em Marinalva: "Consigo ver a Emilly aí, não finjam"

Está ficando difícil para Marcos, Marinalva, Daniel e Ilmar esconderem a permanência de Emilly no "BBB17". A sister foi vítima de uma eliminação falsa durante esta segunda (6), mas permanece na casa que agora está dividida por um muro na área externa.



Depois de Roberta especular que a sister não só continua na casa como ainda disputa o paredão da semana ao lado de Pedro e Marinalva, foi a vez de Vivian desconfiar do que aconteceu no programa ao vivo. A manauara perguntou para Marinalva e Ilmar se Emilly estava do lado deles do muro, mas ambos negaram e tentaram não denunciar a presença da sister.



Rômulo, entretanto, não ficou convencido com a palavra dos colegas e garantiu que conseguia ver a sister por meio de uma fresta no muro. "Gente, não finjam, estou vendo a Emilly aí. Não adianta". "Aham, tá bom, eu também estou", ironizou Ilmar, tentando mudar de assunto rapidamente. "Ela não tá aqui, cara. Não tem jeito, ou ela saiu ou a produção colocou ela em algum quarto escondido", completou o advogado.























