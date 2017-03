Você está lendo um tópico

Motorola anuncia preço e data de chegada dos Moto G5 e G5 Plus no Brasil

Motorola anuncia preço e data de chegada dos Moto G5 e G5 Plus no Brasil



Durante um evento realizado no Instituto Criar, em São Paulo, a Lenovo/Motorola anunciou oficialmente a chegada da quinta geração da sua popular linha Moto G de smartphones ao Brasil: o Moto G5 e a versão Plus.



A empresa ressaltou algumas das características de cada um dos aparelhos e revelou detalhes sobre preços e data de lançamento dos dispositivos por aqui. Por fora, ambos os celulares apresentam o mesmo design metálico, cuja traseira foi visivelmente inspirada pelo estilo adotado pelo atual top de linha da companhia, o Moto Z – especialmente no que diz respeito à câmera traseira.



Esse componente, aliás, vem com um sensor de 13 MP e foco automático no Moto G5 e com 12 MP e foco automático duplo, mais rápido, no G5 Plus. Ambos os aparelhos também vêm com os práticos controles por gestos da Motorola.

Especificações técnicas do Moto G5



Tela: display LCD IPS de 5 polegadas com resolução Full HD (1920x1080 pixels) e 441 ppp

CPU: processador octa-core Qualcomm Snapdragon 430 de 1,4 GHz

GPU: Adreno 505

Memória: 2 GB de RAM

Armazenamento: opções com 16 ou 32 GB, expansíveis em até 256 GB via cartões micro SD

Câmeras: frontal de 5 MP e traseira com 13 MP, foco automático, flash LED e vídeo em Full HD a 30 fps

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth LE 4.2, rádio FM e entrada micro USB

Sistema operacional: Android 7.0 Nougat

Bateria: 2.800 mAh com tecnologia Turbo Charge

Dimensões (A x L x E): 14,43 x 7,3 x 0,95 cm

Peso: 145 gramas



Especificações técnicas do Moto G5 Plus



Tela: display LCD IPS de 5,2 polegadas com resolução Full HD (1920x1080 pixels) e 424 ppp

CPU: processador octa-core Qualcomm Snapdragon 625 de 2 GHz

GPU: Adreno 506

Memória: 2 GB de RAM

Armazenamento: opções com 32 ou 64 GB, expansíveis em até 256 GB via cartões micro SD

Câmeras: frontal de 5 MP com f/2.2 e auto-HDR e traseira com 12 MP, f/1.7, foco automático duplo, flash LED, auto-HDR e vídeo em 4K a 30 fps

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth LE 4.2, rádio FM e entrada micro USB

Sistema operacional: Android 7.0 Nougat

Bateria: 3.000 mAh com tecnologia Turbo Charge

Dimensões (A x L x E): 15,02 x 7,4 x 0,79 cm

Peso: 155 gramas



Muitas diferenças



A diferença mais visível de ambos os aparelhos é o tamanho da tela LCD IPS, que tem 5 polegadas no G5 e 5,2 polegadas no Plus – ambos os casos com resolução Full HD (1920x1080 pixels). Por dentro, no entanto, as especificações dos dois apresentam diversos pontos distintos, a começar pelos processadores: enquanto o menor vem com um Qualcomm Snapdragon 430 octa-core de 1,4 GHz, o maior traz um Snapdragon 625 octa-core de 2 GHz.



O G5 traz ainda 2 GB de memória RAM, assim como o G5 Plus – que na versão internacional possuía 3 GB de memória RAM. Como boa notícia, os dois poderão ganhar até mais 256 GB de armazenamento interno com o uso de cartões micro SD. A câmera frontal é de 5 MP em ambos, mas a traseira é de 13 MP no modelo menor e 12 MP no maior, que compensa a “derrota” com uma tecnologia mais avançada e rápida de foco automático.



Os dois aparelhos virão com o Android 7.0 Nougat instalado de fábrica e contarão com WiFi dual-band, Bluetooth LE 4.2 e rádio FM. Além disso, ambos virão com leitores de impressão digital e com a tecnologia Turbo Charge da Motorola. No que diz respeito ao tamanho da bateria, o G5 vem com reservas de 2.800 mAh, enquanto o G5 Plus traz 3 mil mAh – o que deve garantia vida útil similar para ambos, considerando os tamanhos das telas. O G5 Plus ainda traz a conectividade NFC e TV Digital HD como adições.



Quanto e quando?



Os smartphones de quinta geração da família Moto G estão marcados para chegar ao mercado brasileiro no dia 07 de março — sim, também conhecido como hoje, terça-feira! Ambos estarão disponíveis em duas cores, Platinum e Ouro.



