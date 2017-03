Você está lendo um tópico

ESPN mantem vice-liderança entre canais esportivos pelo sétimo mês

ESPN mantem vice-liderança entre canais esportivos pelo sétimo mês (Divulgação) ESPN mantem vice-liderança entre canais esportivos pelo sétimo mês (Divulgação)

A consolidação dos números de audiência do mês de fevereiro pelo Kantar Ibope Media manteve a ESPN na vice-liderança entre os grupos de canais esportivos da TV por assinatura pelo sétimo mês consecutivo. A ESPN Brasil foi o 10º canal mais assistido da TV paga, liderando entre as emissoras de esporte entre 12h e 18h, período em que são exibidas atrações como SportsCenter, Bate Bola, Futebol no Mundo e partidas do futebol internacional.



