Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Cartoon Network é líder na TV paga entre crianças por dois anos consecutivos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 103 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 19:10 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23728 | Redação





Cartoon Network é líder na TV paga entre crianças por dois anos consecutivos (Divulgação) Cartoon Network é líder na TV paga entre crianças por dois anos consecutivos (Divulgação)

O Cartoon Network foi o canal de TV por assinatura mais visto entre crianças de 4 a 11 anos pelos últimos 24 meses consecutivos (2 anos), de acordo com informações do IBOPE . Entre os meninos desta faixa etária, o canal mantém a sua liderança na TV por assinatura no Brasil por cinco anos consecutivos.



O sucesso se estende também pela América Latina . O Cartoon Network se consagra como líder de audiência, contabilizando 36 meses consecutivos como o mais assistido pelas crianças de 4 a 11 anos com TV por assinatura. foi o canal de TV por assinatura mais visto entre crianças de 4 a 11 anos pelos últimos 24 meses consecutivos (2 anos), de acordo com informações do. Entre os meninos desta faixa etária, o canal mantém a sua liderança na TV por assinatura no Brasil por cinco anos consecutivos.O sucesso se estende também pela. O Cartoon Network se consagra como líder de audiência, contabilizandoconsecutivos como o mais assistido pelas crianças de 4 a 11 anos com TV por assinatura.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído