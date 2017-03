Você está lendo um tópico

Record TV estreia a novela bíblica "O Rico e Lázaro"

Depois do sucesso de audiência de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida , a Record TV apresenta sua próxima produção bíblica, O Rico e Lázaro , que estreia 13 de março. As gravações da novela já estão a todo vapor, desde o último mês de dezembro as cenas já começaram a ser filmadas. A grande aposta da emissora para protagonizar a trama é um trio de atores que esbanja talento e beleza. Milena Toscano , Igor Rickli e Dudu Azevedo terão a responsabilidade de encarar este novo desafio em suas carreiras.



O Rico e Lázaro é uma novela inspirada em uma parábola bíblica, contada por Jesus aos seus discípulos, que ganhará contornos dramáticos e folhetinescos através do texto da autora Paula Richard. A trama, que tem direção geral de Edgard Miranda, se passa em 600 a.C, aproximadamente, e partirá da história de dois homens que morrem no mesmo dia, mas apenas um deles conhece o paraíso, enquanto o outro sofre no inferno. Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) são hebreus que nasceram com as mesmas oportunidades, no entanto, os dois seguirão caminhos diferentes após a morte. As escolhas que cada um fará ao longo da vida definirão seus destinos. O amor da hebreia Joana (Milena Toscano) será disputado entre os personagens centrais.



Após o governo de vários reis que se afastaram de Deus, a cidade de Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O Povo de Israel está prestes a perder tudo que Moisés e Josué conquistaram. A Babilônia impõe sua força sobre toda a região da Mesopotâmia. Após derrotar os egípcios, Nabucodonosor (Heitor Martinez), assume o trono do vasto e poderoso império. O rei então invade Jerusalém, destrói o Templo de Salomão e escraviza milhares de hebreus, dando início ao Cativeiro da Babilônia, que se estenderá por setenta anos.











Tem um grande público que assisti e não somente evangélicos.



Artisticamente são bem feitas, atrai o público e consequentemente patrocinadores





A iniciativa da Record em investir em novelas com enredos bíblicos deu certo.
Tem um grande público que assisti e não somente evangélicos.
Artisticamente são bem feitas, atrai o público e consequentemente patrocinadores

















