Programas de culinária e série documental ganham novas temporadas no GNT

Olivier Anquier estrela "Diário do Olivier" (Divulgação/GNT)



O canal GNT estreia novas temporadas dos programas "Tempero de Família", "Diário de Olivier", "Que Marravilha!" e "Família é Família" a partir desta quinta-feira (09). Às 20h, começam os novos episódios de "Tempero de Família" . Agora Rodrigo Hilbert vai dividir a cozinha com personagens que se destacam em diversas regiões. Desta vez a viagem começa em João Pessoa e vai até a “Roliúde Nordestina” atrás de novas receitas e costumes.



Chegou a vez da Austrália ser desbravada por Olivier Anquier, às 20h30, no "Diário do Olivier" . Ele aterrissa no distante país da Oceania e conhece os segredos da cultura e culinária local. De quebra, ele visita sua mãe que é dona de uma padaria por lá. Sydney, NewCastle, Gold Coast, Brisbane, Melbourne, Alice Spring e Perth são alguns dos lugares visitados pelo chef.



Às 21h30, o "Que Marravilha! " volta as origens, dando chance para pessoas que não têm intimidade com panelas. Após aprenderem truques e receitas na cozinha de Claude, eles terão que cozinhar em suas próprias casas para impressionar seus convidados.



Às 23h, a série "Família é Família" retrata configurações familiares unidas pela amizade. Um retrato íntimo e carinhoso de amigos que, embora não tenham laços sanguíneos, se consideram uma família.























