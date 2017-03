Você está lendo um tópico

Canal OFF também comemora o Dia Internacional da Mulher

Tatiana Weston-Webb é destaque do especial no canal OFF



Nesta quarta (08), o canal OFF dedica uma faixa da programação ao Dia Internacional da Mulher . Produções que trazem mulheres influentes no mundo dos esportes radicais, como episódios das séries originais “Letícia Let´s Go” (às 18h), “Mulheres do Mar” (18h30) e “Tatiana Weston-Webb”, (19h).



Às 19h30, o canal exibe o documentário internacional inédito "Transition" . Natalie Berry, uma das melhores escaladoras “indoor” do Reino Unido, decide fazer a transição de muralhas de plástico para a natureza. Durante dois anos ela treina junto com Dave MacLeod para conquistar grandes montanhas de pedra e gelo, desafiando seu corpo, seus limites e as pessoas ao seu redor.



O especial também estará disponível no OFF Play , plataforma de vídeo on demand do canal, do dia 08 ao dia 31 de março. Na página “Especial Mês da Mulher” , o assinante terá disponível para assistir quando e onde quiser uma seleção de filmes, documentários e séries, além das produções exibidas no linear, que contam histórias de mulheres inspiradoras.



