Você está lendo um tópico

Televisão

Monica Iozzi fala sobre a quantidade abusiva de programas religiosos na TV

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 54 visitas.





othon em Hoje, 00:38



anos | Nov 2005 | Mensagens: 111 | Fortaleza - CE







Foto : Famosos na web





Monica Iozzi fala sobre a quantidade abusiva de programas religiosos na TV e causa polêmica





Na tarde desta segunda-feira (06), Monica Iozzi resolveu, mais uma vez, desabafar na Internet, e em sua página oficial no Facebook ela comentou sobre a quantidade abusiva de programas religiosos que existem na TV aberta.





“Neste momento 7 dos 20 primeiros canais da minha TV estão transmitindo programas de igrejas. Nada contra nenhuma religião, mesmo! Mas será que não deveríamos usar a TV aberta para divulgar mais informações e cultura?“, perguntou a global, utilizando imagens de líderes religiosos, como a de Edir Macêdo e do apóstolo Valdemiro Santiago.



Com isso, a artista recebeu elogios por parte dos seguidores. “Até porque a programação religiosa da TV, além de tudo, não reflete a diversidade religiosa do país, é toda voltada a um só grupo de telespectadores”, falou uma internauta. “Monica, obrigada por usar de seu papel de figura pública pra suscitar reflexões sempre tão interessantes! Você é um exemplo de artista engajada criticamente e verdadeiramente comprometida com a realidade social”, afirmou outra.











Fonte : Foto : Famosos na webMonica Iozzi fala sobre a quantidade abusiva de programas religiosos na TV e causa polêmicaNa tarde desta segunda-feira (06), Monica Iozzi resolveu, mais uma vez, desabafar na Internet, e em sua página oficial no Facebook ela comentou sobre a quantidade abusiva de programas religiosos que existem na TV aberta.“Neste momento 7 dos 20 primeiros canais da minha TV estão transmitindo programas de igrejas. Nada contra nenhuma religião, mesmo! Mas será que não deveríamos usar a TV aberta para divulgar mais informações e cultura?“, perguntou a global, utilizando imagens de líderes religiosos, como a de Edir Macêdo e do apóstolo Valdemiro Santiago.Com isso, a artista recebeu elogios por parte dos seguidores. “Até porque a programação religiosa da TV, além de tudo, não reflete a diversidade religiosa do país, é toda voltada a um só grupo de telespectadores”, falou uma internauta. “Monica, obrigada por usar de seu papel de figura pública pra suscitar reflexões sempre tão interessantes! Você é um exemplo de artista engajada criticamente e verdadeiramente comprometida com a realidade social”, afirmou outra.Fonte : https://famososnaweb.com/monica-iozzi-fala-sobre...e-causa-polemica/























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído