Netflix estreia nova temporada de "Love"

"Love" ganha nova temporada na Netflix (Divulgação/Netflix) "Love" ganha nova temporada na Netflix (Divulgação/Netflix)



Nesta sexta (10), a Netflix estreia a segunda temporada de "Love" . Criada por Judd Apatow ( "Girls" ), Paul Rust ( "Arrested Development" ) e Lesley Afrin ( "Brooklyn Nine-Nine" e "Girls" ), a série "Love" é uma comédia romântica que retrata uma visão nada convencional do sentimento mais buscado por toda a humanidade. Estrelada por Gillian Jacobs e Paul Rust, a produção traz uma história visitando a diferença entre as perspectivas masculinas e femininas.



A história da primeira temporada gira em torno de Gus, um nerd simpático que se muda para um novo prédio após terminar com a namorada que o traía. Logo ele conhece Mickey, uma garota destemida que odeia o próprio trabalho e também acabou de terminar um relacionamento. Juntos eles ensinam um ao outro sobre visões diferentes da vida e tentam entender o que “amor” realmente significa. Na segunda temporada, Mickey e Gus devem enfrentar o compromisso e tudo o que isso significa, enquanto tentam colocar em ordem suas caóticas vidas.



