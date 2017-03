POR QUE NÃO COMENTAR O "TAPA NO TRAZEIRO"?

Tudo proibido no tópico das palmadas, onde a "mocinha" toma o lugar dos pais na educação. Comentários sem vez.

Mas rompendo a lei da mordaça, vamos a uma breve manifestação, mesmo que não seja publicada. Alguém certamente lerá.

Gostaria de ver essa moderna educadora no passado! NO mínimo os pais iriam enxota-la para onde veio. No tempo passado a vara era o educando, por isso não havia essa bandidagem infanto-juvenil, ate meliantes jovens e adultos como em nossos dias. "POUPE A VARA E ESTRAGUE A CRIANÇA", uma das normas educativa do tempo de Salomão.

Hoje, o pré inferno que se avizinha, quando os pais sem autoridade - eles são chamado à justiça por educar os filhos na moda antiga - perderam seu lugar de educador. Resultado: filhos rebeldes, respondões, mergulhado na ociosidade, além de serem os futuros trombadinhas de amanhã., Criança não pode trabalhar, como antigamente, mas pode permanecer na rua aprendendo o que aplicará no futuro, ao lado de ser laranjas de traficantes. Como se não bastasse, ainda por cima legalizam-se se tudo, como normal, ainda que sejam atentados ao pudor.