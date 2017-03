Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Aquecimento Global

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 40 visitas.





O Aquecimento Global é mesmo culpa do homem ? Sim 100.00% Não 0.00% Não tenho opinião formada sobre o assunto 0.00%

rbs_tv em Hoje, 14:48



anos | Abr 2008 | Mensagens: 437 | Pomerode - SC



Culpa do homem ?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído