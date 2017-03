Você está lendo um tópico

Record, SBT e RedeTV baixam o tom e vão abrir sinal digital a operadoras

Divulgação/Record

Silvio Santos entrevista Edir Macedo e vice-versa no "Domingo Espetacular"

Imagem: Divulgação/Record

45



Ricardo Feltrin

Colunista do UOL

O Grupo Simba, uma joint-venture que representa Record, SBT e RedeTV! , decidiu nesta quarta-feira que as emissoras que a compõem liberarão o sinal HD a todas as operadoras no próximo dia 29, quando acaba a era analógica de transmissão em São Paulo e região.



No entanto, a empresa diz que a negociação com as operadoras vai continuar e elas não descartam cortar o sinal em breve, caso não corra acerto.



As TVs querem ser remuneradas por fornecimento de sinal e, principalmente, de conteúdo às operadoras. Afinal, são canais incluídos em todos os pacotes.



As “três irmãs” --como vêm sendo chamada a nova empresa--, ameaçava cortar o sinal de operadoras como a Net (quase 9 milhões de asssinantes) que se recusam a remunerá-las.



A Simba diz que a Globo é remunerada e exige o mesmo.



As operadoras alegam que uma eventual remuneração prejudicaria aos assinantes, pois o “extra” teria de ser repassado a eles.



No próximo dia 29 será o dia da “morte” do sinal analógico em São Paulo, processo que já começou no Centro-Oeste e vai prosseguir pelo restante do país nos próximos meses.



Twitter e Facebook @feltrinoficial



