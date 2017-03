Você está lendo um tópico

Filme do SBT vence estreia de Masterchef em confronto direto

Na noite desta última terça-feira, dia 7 de março, o “ Cine Espetacular ” exibiu o filme “ O Retorno do Dragão: A Cidade Perdida ” e registrou ótimos índices de audiência.



No horário de confronto com a estreia do reality show Masterchef , das 23h32 à 00h47, o filme do SBT marcou 6,3 pontos de média contra 6,1 da concorrente.



Durante o confronto com o talk show da Record TV , da 00h10 à 01h09, a atração do SBT marcou 54% mais audiência e fechou na segunda colocação com 5,7 pontos contra 3,7.



Na média geral, das 23h32 à 01h09, o ‘ Cine Espetacular ’ registrou 6 pontos de média, 14,9% de share, 8 pontos de pico e garantiu a vice-liderança.



