Estreia de MasterChef deixa Band na liderança por 7 minutos

A nova temporada de MasterChef , que estreou nessa terça-feira, chegou a 7 pontos de audiência, deixando a Band na liderança por 7 minutos. Essa foi a primeira vez que o programa alcançou o primeiro lugar em noite de estreia da temporada de cozinheiros amadores. Com 5 pontos de média e share de 10%, o talent show mostrou um crescimento de 32% em relação à estreia da terceira temporada no ano passado.



No primeiro episódio, os competidores enfrentaram a tão temida audição com os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Alguns concorrentes chamaram a atenção do público como a candidata tailandesa Yukonton Tappabutt e Roberta Pereira, mãe de gêmeos de 5 meses que emocionou com sua história.























