TV Cultura exibe concerto da Osesp em homenagem ao Dia da Mulher

O programa Clássicos exibe o concerto especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher , com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), Coro da Osesp e convidados, sob a batuta de duas regentes: a italiana Valentina Peleggi e a norte-americana Marin Alsop . A apresentação inédita vai ao ar neste sábado, dia 11 de março, às 21h30, na TV Cultura .



A maestrina italiana Valentina Peleggi conduz o Coro da Osesp, que canta a capela obras de três compositoras de diferentes períodos: Maddalena Casulana (Renascimento), Roxanna Panufnik (Contemporâneo) e Lili Boulanger (Moderno).



Logo após, Marin Alsop rege a Sinfonia nº 9 de Beethoven, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), Coros da Osesp e Acadêmico da Osesp, Coral Lírico Paulista e os solistas convidados Camila Titinger (soprano), Paulo Mandarino (tenor), Leonardo Neiva (barítono) e Luisa Francesconi (mezzo soprano).



A gravação ao vivo do concerto acontece nesta quarta-feira, dia 8 de março, na Sala São Paulo.























