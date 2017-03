Você está lendo um tópico

Android 8.0 chegando! Vazam detalhes sobre o 'novo' sistema operacional

Android 8.0 chegando! Vazam detalhes sobre o 'novo' sistema operacional



O Android é atualizado todo ano e não é novidade para ninguém. Contudo, quando a numeração principal é alterada, significa que teremos uma atualização robusta — e que provavelmente muda até a aparência da interface de usuário. Agora, a bola da vez é o Android 7.0 Nougat, mas o Android 8.0 já está na esquina — e alguns detalhes sobre ele acabaram vazando.



Segundo o VentureBeat, o próximo Android terá um ferramenta chamada "Copy Less": ela deve entregar a capacidade para smartphone detectar automaticamente informações relevantes que você gostaria de copiar enquanto está enviando algum texto ou email. Estranho, não? Acompanhe o exemplo:



"Se você está conversando com o seu amigo no WhatsApp sobre onde comer e, então, vai até o app do iFood para encontrar um restaurante, quando você voltar a digitar no 'Whats', o teclado vai oferecer automaticamente sugerir o endereço de restaurante para você enviar".



A ideia dos desenvolvedores Android, nesse ponto, é evitar que você fique copiando um zilhão de informações inúteis para depois esquecê-las.



Gestos novos



Os outros dois rumores de ferramentas podem ser mais interessantes para você: o primeiro deles entrega ao Android a capacidade de abrir o Google Maps automaticamente, no momento em que você toca em algum endereço enviado via mensagem — vale notar que, essa função em específico, já funcionava no iOS.



Agora, a ferramenta mais bacana: gestos na tela. Já existem apps que realizam esse serviço, mas a capacidade de desenhar letras com os dedos na tela e abrir aplicações especificas vai se tornar algo próprio no Android 8.0. Por exemplo, ao "desenhar" a letra C na tela, você abrirá os Contatos da agenda. A letra F poderá abrir o Facebook, enquanto o W abrirá o WhatsApp. Bacana, não?



Vale notar que a Huawei já introduziu algo similar na própria skin do Android utilizada no Mate 9, novo top de linha. Essa função é chamada de Knuckle 2.0



Fonte: https://www.tecmundo.com.br/android/114830-andro...p;utm_campaign=tv























