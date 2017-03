Você está lendo um tópico

Blue TV passa a se chamar NET TV

Rafa! em Hoje, 17:19



São Paulo - SP





Operadora Blue TV passa a se chamar NET TV após o processo de compra efetuado em fev/2016. A grade de canais continua a mesma.



Operadora Blue TV passa a se chamar NET TV após o processo de compra efetuado em fev/2016. A grade de canais continua a mesma.











CRISPIM em Hoje, 18:47



Itajaí - SC



O pacote da Blue Tv são baratos.



Quando a NET cabeou aqui na cidade uns 2 anos atrás, não saí da Blue Tv e agora pertence a NET.





Aguardar as mudanças e a grade de canais são bem diferentes. Preço da NET também bem superior.







Abs.





fadaco em Hoje, 19:27



Florianópolis - SC



CRISPIM escreveu O pacote da Blue Tv são baratos.



Quando a NET cabeou aqui na cidade uns 2 anos atrás, não saí da Blue Tv e agora pertence a NET.





Aguardar as mudanças e a grade de canais são bem diferentes. Preço da NET também bem superior.







Abs.



Entre no site da NET e procure a tua cidade(operadora da Blue) tem uns preços lá com pacotes de nomes diferentes dos da NET achei bem caros, mas não aparece os canais.



EDIT: tua cidade já tem a NET original, mas por exemplo tenta ver Brusque.

















