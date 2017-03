Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Estrela celebra 80 anos com 250 lançamentos e entrada em novos segmentos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 55 visitas.





Rafa! em Hoje, 19:41



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1612 | São Paulo - SP



Estrela celebra 80 anos com 250 lançamentos e entrada em novos segmentos de negócios



"Vamos abrindo novos flancos, oportunidades de negócio e rejuvenescendo, para estarmos aqui na festa de 100 anos da Estrela", é a receita do presidente da empresa, Carlos Tilkian, a seus colaboradores e representantes comerciais. Há muito espaço para crescer." Aires Fernandes, diretor de Marketing, observa que a Estrela, que inaugurou sua quarta unidade fabril início do mês passado no Paraguai, vai contribuir para esse crescimento proposto por Tilkian, porque agrega faturamento com as novas linhas a serem produzidas por lá.





Foto: DINO



Segundo Fernandes, algumas linhas se sobressaíram em 2016. A Estrela tem nove entre os 15 jogos mais vendidos no País. Se forem computados somente jogos infantis, a empresa tem nove entre os dez mais. Na categoria massa, a Supermassa da Estrela registrou crescimento de 30% somente no último ano. Diante desse cenário, a empresa aposta em 250 novos lançamentos somente para 2017, ano em que celebra 80 anos.





Selo comemorativo



Colhidos no pomar da marca, de acordo com Aires Fernandes, a Estrela celebra os 80 anos com o relançamento de alguns de seus brinquedos ícones. Entre eles estão o Genius, primeiro jogo eletrônico do País, de 1980; Versões "Vintage" do Banco Imobiliário, brinquedo mais vendido em todos os tempos; Jogo da Vida, Pé na Tábua, dos anos 70, quando o Brasil com Émerson Fittipaldi abria caminho para os pilotos brasileiros na Fórmula Um.



Outros mais se juntam sob o selo comemorativo de 80 anos: Maximus em escala 110, com sete funções, Ferrorama XP 100, Supermassa Dr. Opera Tudo; as bonecas Gui Gui, de 1963, primeira a incorporar movimento e som; Tippy e Moranguinho, coleção de quatro personagens com mais de 3 milhões de unidades vendidas no lançamento.



E uma surpresa dentro do pacote de relançamento de ícones: Falcon, um campeão de pedidos e marco na história do brinquedo no Brasil. Dizia a propaganda da época, um herói de verdade, "não tem medo de nada, preparado para enfrentar os perigos na terra, mar e ar. Inteiramente articulado, o boneco vendeu milhares de exemplares no lançamento.



https://noticias.terra.com.br/dino/estrela-celeb...d8c889ianxen.html "Vamos abrindo novos flancos, oportunidades de negócio e rejuvenescendo, para estarmos aqui na festa de 100 anos da Estrela", é a receita do presidente da empresa, Carlos Tilkian, a seus colaboradores e representantes comerciais. Há muito espaço para crescer." Aires Fernandes, diretor de Marketing, observa que a Estrela, que inaugurou sua quarta unidade fabril início do mês passado no Paraguai, vai contribuir para esse crescimento proposto por Tilkian, porque agrega faturamento com as novas linhas a serem produzidas por lá.Segundo Fernandes, algumas linhas se sobressaíram em 2016. A Estrela tem nove entre os 15 jogos mais vendidos no País. Se forem computados somente jogos infantis, a empresa tem nove entre os dez mais. Na categoria massa, a Supermassa da Estrela registrou crescimento de 30% somente no último ano. Diante desse cenário, a empresa aposta em 250 novos lançamentos somente para 2017, ano em que celebra 80 anos.Colhidos no pomar da marca, de acordo com Aires Fernandes, a Estrela celebra os 80 anos com o relançamento de alguns de seus brinquedos ícones. Entre eles estão o Genius, primeiro jogo eletrônico do País, de 1980; Versões "Vintage" do Banco Imobiliário, brinquedo mais vendido em todos os tempos; Jogo da Vida, Pé na Tábua, dos anos 70, quando o Brasil com Émerson Fittipaldi abria caminho para os pilotos brasileiros na Fórmula Um.Outros mais se juntam sob o selo comemorativo de 80 anos: Maximus em escala 110, com sete funções, Ferrorama XP 100, Supermassa Dr. Opera Tudo; as bonecas Gui Gui, de 1963, primeira a incorporar movimento e som; Tippy e Moranguinho, coleção de quatro personagens com mais de 3 milhões de unidades vendidas no lançamento.E uma surpresa dentro do pacote de relançamento de ícones: Falcon, um campeão de pedidos e marco na história do brinquedo no Brasil. Dizia a propaganda da época, um herói de verdade, "não tem medo de nada, preparado para enfrentar os perigos na terra, mar e ar. Inteiramente articulado, o boneco vendeu milhares de exemplares no lançamento.











mjbondioli em Hoje, 20:23



anos | Jan 2017 | Mensagens: 179 | Pindamonhangaba - SP







https://youtu.be/tCqcPQntrKc Vai voltar o Falcon???

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído