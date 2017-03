Você está lendo um tópico

Alguem poderia me ajudar com a vivo

leonidasCm



francisco



Boa noite a todos, meu nome é francisco, e tenho gvt agora vivo a bastante tempo, sempre tentando colocar fibra no meu endereco, sempre negado viabilidade, alguem aqui do vc faz conhece alguem que possa me ajudar a respeito disso.











Lucasfrade



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3574 | Taubaté - SP



Se nem a Anatel resolveu, fica muito difícil.

















