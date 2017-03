Você está lendo um tópico

The New York Times: Austeridade de Temer é só para os mais pobres

Para o jornal americano The New York Times, a austeridade proposta pelo governo de Michel Temer é só para os mais pobres.



Em reportagem publicada na sexta-feira (3), o jornal norte-americano “The New York Times” critica a desigualdade nas reformas fiscais em curso no Brasil. O periódico relata que enquanto os trabalhadores terão benefícios cortados, juízes e políticos têm aumentos de salários e cita que o Congresso, “em vias de aprovar uma reforma previdenciária”, agora está permitindo que seus membros obtenham pensão vitalícia depois de apenas dois anos.



O texto lembra que “o Brasil está lutando para sair de sua pior crise econômica em décadas, e o presidente Michel Temer diz que o país precisa reduzir os gastos públicos para fazê-lo. No entanto, não ajudou seus péssimos índices de aprovação quando ele promoveu um generoso banquete para persuadir os membros do Congresso a apoiarem seus cortes no orçamento, com 300 convidados comendo camarão e filé mignon”.



Para o periódico, embora alguns sinais de recuperação econômica tenham surgido, a situação nas ruas e cidades pelo Brasil conta uma história diferente. “Esse governo fala sobre austeridade para todos, mas, é claro, a pressão cai sobre as pessoas mais vulneráveis” afirmou a professora Giovana Santos Pereira, entrevistada pelo NYT.



“O sistema tem tudo para aumentar a desigualdade, mas Temer está minimizando a ideia de que o Brasil precisa de uma reforma no estilo grego”, comenta Pedro Paulo Zahluth Bastos, economista da Unicamp. A falta de cobrança de impostos sobre os rendimentos de proprietários de ações também é citada como um dos pontos críticos.



Segundo o jornal, a volatilidade política e a economia fraca despertam uma falta de esperança nos Brasileiros. “Criticas estão atacando o limite de gastos, afirmando que ele pode causar danos aos pobres pelas próximas décadas especialmente em áreas como educação” afirma o periódico.



o the new york fala ,mas nós estamos sentindo faz tempo. acho que depois de tudo que aconteceu e está acontecendo, nossos políticos estão lá para trabalhar contra nós. e lá ninguém tem vergonha de nada. até quando ?

















