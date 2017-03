Você está lendo um tópico

GNT ensina colocar as crianças para dormir em novo programa

Nesta sexta (10), o canal GNT apresenta o programa inédito "Bons Sonhos" . Explorando um tema recorrente na vida de pais com filhos pequenos, o reality vai falar sobre o sono noturno das crianças, trazendo mais clareza acerca deste assunto



A cada episódio, Márcia Horbácio, terapeuta especializada em sono e comportamento infantil irá se aprofundar na vida de uma família, entender melhor suas aflições e receios, acompanhar de perto a noite das crianças e descobrir se por trás dos problemas do sono existem outras questões comportamentais. Ela também mostrará na prática - através de ações com a família - como fazer essas mudanças essenciais.



Durante o programa, a apresentadora também irá contar com a ajuda de um especialista médico diferente, que poderá auxiliar com análises clínicas e ajudá-la a chegar a um diagnóstico final. Depois de alguns dias analisando a família - utilizando vídeos caseiros, câmeras noturnas e acompanhamento pessoal - para conhecer a rotina diária da criança e entender como ela dorme, nossa terapeuta dividirá com os pais suas opiniões, esclarecerá as reais questões que prejudicam a família e passará recomendações importantes para que os pais possam ter finalmente - uma boa noite de sono e aproveitar os momentos agradáveis com seus filhos.



