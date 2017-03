Você está lendo um tópico

Leda Nagle e Fafá de Belém se enfrentam no “Duelo de Mães”

Fafá de Belém e Leda Nagle se enfrentam no “Duelo de Mães” (Divulgação/SBT) Fafá de Belém e Leda Nagle se enfrentam no “Duelo de Mães” (Divulgação/SBT)



No “Duelo de Mães” deste sábado (11), Ticiana Villas Boas recebe as amigas desde a adolescência, a cantora Fafá de Belém e a jornalista Leda Nagle para disputar o título de melhor mãe cozinheira. De um lado, Fafá de Belém, que encanta com sua voz, não só o Brasil como os quatro cantos do mundo e sua filha, a blogueira e cantora Mariana Belém. Do outro, Leda Nagle, jornalista mineira, conhecida pela sua carreira e por entrevistar grandes personalidades e seu filho, o ator Duda Nagle, que protagonizou a novela "Cúmplices de um Resgate" no SBT .



O programa consiste numa batalha em que duas mães de famílias convidadas são desafiadas a cozinharem os seus pratos caseiros em cada episódio, que são divididos em dois desafios. Em um deles - chamada de Especialidade da Mamãe - a participante terá que cozinhar uma prato definido por sua família como sendo uma de suas especialidades. O segundo deles - que recebeu o nome de Desafio do Chef - é feito para as participantes, que será definido pelo chefe de cozinha.A vencedora de cada episódio levará um prêmio de R$ 5 mil.



Na primeira prova deste sábado, Fafá de Belém faz seu “Arroz Malandro” e Leda Nagle prepara seu “Bife Acebolado” na etapa "Especialidade de Mãe". Elas são julgadas pelo chef William Ribeiro, que lança o desafio da segunda prova: “Arroz de Bacalhau”.



