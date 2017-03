Você está lendo um tópico

"Fazendo a Festa" e novo programa de Gabriela Kapim são destaques no GNT

Fernanda Rodrigues apresenta "Fazendo a Festa" (Divulgação/GNT) Fernanda Rodrigues apresenta "Fazendo a Festa" (Divulgação/GNT)



Na sexta-feira (10), às 20h, o programa "Fazendo a Festa" está de volta em sua quinta temporada no GNT . Fernanda Rodrigues realiza, junto a um time completo de especialistas, o sonho de crianças de 4 a 12 anos de terem uma grande festa.



Gabriela Kapim está de volta com novo programa, o "Cozinha Colorida da Kapim" , que estreia também no dia 10, às 21h. A cada episódio, entre brincadeiras, gincanas e desafios, a apresentadora vai ensinar quatro crianças a preparar receitas saudáveis para o dia a dia, como um lanche da tarde ou o almoço colorido do fim de semana. Temas como obesidade infantil, excesso do consumo de alimentos industrializados e frituras são abordados no programa.



