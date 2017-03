Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TV Aparecida estreia sessão de filmes clássicos de "Os Trapalhões"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 213 visitas.





robertoscalon em Hoje, 17:09 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7837 | Belo Horizonte - MG





"Saltimbancos Trapalhões" é destaque na TV Aparecida (Divulgação) "Saltimbancos Trapalhões" é destaque na TV Aparecida (Divulgação)



Neste domingo (12), a TV Aparecida estreia o Festival "Didiversão" , com a exibição de doze filmes dos "Trapalhões" que marcaram várias gerações e, promete mexer com a memória afetiva dos telespectadores, especialmente daqueles que acompanharam o quarteto nas décadas de 80 e 90. "Os Saltimbancos Trapalhões" é o primeiro longa ser exibido, e, na sequência, outros onze filmes, entre eles, grandes clássicos como "Os Trapalhões na Serra Pelada" e "Os Trapalhões e a Árvore da Juventude" .



Em "Os Saltimbancos Trapalhões" , funcionários humildes, os amigos Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Mussum) e Zacarias (Zacarias) se tornam a grande atração do circo Bartolo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas os sucessos lhes têm um preço: a oposição do mágico Assis Satã e a ganância do Barão, o dono do circo. Juntos, os quatro amigos precisarão combatê-los.



"Didiversão" estreia dia 12 de março , a partir das 12h30, com reprise às quartas-feiras às 20h na TV Aparecida . Neste domingo (12), aestreia o Festival, com a exibição de doze filmes dos "Trapalhões" que marcaram várias gerações e, promete mexer com a memória afetiva dos telespectadores, especialmente daqueles que acompanharam o quarteto nas décadas de 80 e 90.é o primeiro longa ser exibido, e, na sequência, outros onze filmes, entre eles, grandes clássicos comoEm, funcionários humildes, os amigos Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Mussum) e Zacarias (Zacarias) se tornam a grande atração do circo Bartolo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas os sucessos lhes têm um preço: a oposição do mágico Assis Satã e a ganância do Barão, o dono do circo. Juntos, os quatro amigos precisarão combatê-los.estreia dia, a partir das 12h30, com reprise às quartas-feiras às 20h na























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído