Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Série da Netflix, "House of Cards" estreia no Paramount Channel

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 157 visitas.





robertoscalon em Hoje, 17:43 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7837 | Belo Horizonte - MG





Kevin Spacey estrela "House of Cards" (Divulgação/Netflix) Kevin Spacey estrela "House of Cards" (Divulgação/Netflix)



"House of Cards" , série de sucesso mundial faz a sua estreia na TV brasileira no Paramount Channel , trazendo a sua primeira temporada lançada em 2013. O drama político é uma adaptação de um romance de Michael Dobbs e criado por Beau Willimon. Seu enredo se desenvolve em volta do congressista americando Frank Underwood em busca da presidência dos Estados Unidos após ser traído pelo candidato que ajudou a eleger. A série é estrelada por Kevin Spacey, Robin Wright e Kate Mara.



A série, que explora o poder, a ambição e o estilo de vida americano, gira ao redor de Francis Underwood (Spacey), líder do partido majoritário da câmara dos deputados. Underwood é um mestre da política – habilidoso, astuto, carismático e implacável. A produção mostra com cinismo os bastidores da política americana. Sem escrúpulos e obcecado pelo poder, Frank faz de tudo para alcançar postos cada vez mais altos. Traições, mentiras e até crimes fazem parte do repertório de Underwood e de sua esposa para alcançar os objetivos que traça.



"House of Cards" estreia no dia 14 de março , às 22h no Paramount Channel. O sinal do canal estará aberto para todos os assinantes nas operadoras NET e Claro para a promoção da série. , série de sucesso mundial faz a sua estreia na TV brasileira no, trazendo a sua primeira temporada lançada em 2013. O drama político é uma adaptação de um romance de Michael Dobbs e criado por Beau Willimon. Seu enredo se desenvolve em volta do congressista americando Frank Underwood em busca da presidência dos Estados Unidos após ser traído pelo candidato que ajudou a eleger. A série é estrelada por Kevin Spacey, Robin Wright e Kate Mara.A série, que explora o poder, a ambição e o estilo de vida americano, gira ao redor de Francis Underwood (Spacey), líder do partido majoritário da câmara dos deputados. Underwood é um mestre da política – habilidoso, astuto, carismático e implacável. A produção mostra com cinismo os bastidores da política americana. Sem escrúpulos e obcecado pelo poder, Frank faz de tudo para alcançar postos cada vez mais altos. Traições, mentiras e até crimes fazem parte do repertório de Underwood e de sua esposa para alcançar os objetivos que traça.estreia no dia, às 22h noO sinal do canal estará aberto para todos os assinantes nas operadoras NET e Claro para a promoção da série.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído