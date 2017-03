Você está lendo um tópico

Discovery Networks Brasil anuncia aumento de produção local neste ano

O volume de produções locais nos canais da Discovery Networks Brasil será maior em pelo menos 11,5% este ano em relação a 2016. A produção local do grupo vem crescendo consistentemente nos últimos anos. De 2014 para cá o crescimento acumulado foi de 129%.



Em 2017, as produções e coproduções dos canais do grupo somarão 204 horas de conteúdo nacional, considerando coproduções com TV aberta e coproduções exclusivas (sempre feitas com produtoras nacionais independentes). Em 2014 foram produzidas 89 horas. Neste número não estão sendo consideradas as produções de branded content, que devem elevar ainda mais este montante. Em 2016 foram produzidas mais de 20 horas nesta modalidade.



Entre as próximas produções locais exclusivas dos canais do grupo estão “Garagem Hot Rod” , que estreia no Discovery ; a segunda temporada de “O Zoo da Zu” , que estreia no Discovery Kids ; e “Aeroporto – Área Restrita” , com estreia prevista para maio. Já entre as coproduções com TVs abertas, o Discovery Home & Health levará ao ar a quarta temporada de “Masterchef” (coprodução com a Band) e “Fábrica de Casamentos” (coprodução com o SBT).



Vale ressaltar que as produções nacionais da Discovery têm feito sucesso também em outros países. " O Zoo da Zu" , por exemplo, é exibido em todos os países da América Latina, enquanto "O Show da Luna" é exibido em mais de 70 países em todo o mundo. Já "Garagem Hot Rod " é exibido no Chile, Argentina e Venezuela. "Aeroporto – Área restrita" será exibido no México, Venezuela, Argentina e Colômbia e outros países da América Latina. "Emergência Pet" , que estreou em janeiro deste ano no Animal Planet , também é exibido no México, Argentina, Colômbia e outros países da América Latina.























