Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Participante de reality show da MTV poderá entrar no "Big Brother Brasil"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 83 visitas.





robertoscalon em Hoje, 02:28 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7838 | Belo Horizonte - MG





Elettra Lamborghini é uma das participantes do "Gran Hermano VIP" (Divulgação/MTV) Elettra Lamborghini é uma das participantes do "Gran Hermano VIP" (Divulgação/MTV)



Na próxima semana uma novidade vai movimentar a casa do "Big Brother Brasil" . No programa de ontem (09), Thiago Leifert anunciou que haverá um intercâmbio entre um participante do BBB17 com um participante do programa espanhol Gran Hermano VIP . Apesar do anúncio, não foi comunicado como essa troca será feita: se será entre participantes já eliminados dos realities ou entre participantes que ainda estão nas casas.



A edição atual do "Gran Hermano" reúne personalidades espanholas na casa. Atualmente no programa estão a modelo Aylén Milla, a ex-participante do "Gran Hermano" Aída Nízar, a atriz Emma Ozores, a apresentadora Alyson Eckmann, a locutora e sexóloga Daniela Blume, o modelo Marco Ferri, a apresentadora Irma Soriano e a personalidade Elettra Lamborghini.



Elettra é conhecida dos brasileiros por ser uma das participantes do reality-show "Super Shore" , exibido no Brasil por duas temporadas na MTV . O programa reúne pessoas do mundo inteiro que participaram das franquias "Shore" para muitas festas e bebedeira, incluindo o brasileiro Igor Freitas. A italiana milionária é membro da família dona da Lamborghini, tem fama de briguenta e é lésbica. Elettra também participará da temporada 2017 de "Georgie Shore" , que deve estar em breve também na MTV.



Os eliminados do reality espanhol que também poderão vir ao Brasil são o cantor Alejandro Abad, o influenciador digital Aless Gibaja, o apresentador Alonso Caparrós, a apresentadora Ivonne Reyes, o político Sergio Ayala, o assessor de famosos Toño Sanchís e o cantor e compositor Tutto Durán.



Dificilmente, a Globo enviará um participante que ainda está no jogo para a Espanha. A troca deverá ser realizada com o próximo eliminado ou através de uma votação a ser realizada pelos atuais participantes ou pelo público. Já foram eliminados Pedro, Elis, Luiz Felipe, os gêmeos Antônio e Manuel, Mayara, Gabriela Flor e Mayla.



Não será a primeira vez que o Big Brother Brasil e Big Brothers de outros países trocam participantes entre si. No BBB 12, Laísa foi para a edição espanhola e a Noemi para versão brasileira. No BBB 7, Irislene Stefanelli embarcou para Argentina e Pablito veio ao Brasil. Além disso, o BBB 9 recebeu o angolano Rocco, vencedor do Big Brother África . Algumas "pegadinhas" foram feitas com participantes estrangeiros como um argentino chamado Miguel fingiu ter vindo do "Gran Hermano" no BBB 13 e o ator Juliano Laham se passou por um ex-brother do programa libanês no BBB 16.



O anúncio de como a troca será feita deverá ser anunciado nos próximos dias. O "Big Brother Brasil" é exibido diariamente após "A Lei do Amor" , às quartas, após o futebol e aos domingos, após o "Fantástico" na Globo . Na próxima semana uma novidade vai movimentar a casa do. No programa de ontem (09), Thiago Leifert anunciou que haverá um intercâmbio entre um participante docom um participante do programa espanhol. Apesar do anúncio, não foi comunicado como essa troca será feita: se será entre participantes já eliminados dosou entre participantes que ainda estão nas casas.A edição atual doreúne personalidades espanholas na casa. Atualmente no programa estão a modelo Aylén Milla, a ex-participante doAída Nízar, a atriz Emma Ozores, a apresentadora Alyson Eckmann, a locutora e sexóloga Daniela Blume, o modelo Marco Ferri, a apresentadora Irma Soriano e a personalidade Elettra Lamborghini.Elettra é conhecida dos brasileiros por ser uma das participantes do, exibido no Brasil por duas temporadas na. O programa reúne pessoas do mundo inteiro que participaram das franquiaspara muitas festas e bebedeira, incluindo o brasileiro Igor Freitas. A italiana milionária é membro da família dona da Lamborghini, tem fama de briguenta e é lésbica. Elettra também participará da temporada 2017 de, que deve estar em breve também naOs eliminados doespanhol que também poderão vir ao Brasil são o cantor Alejandro Abad, o influenciador digital Aless Gibaja, o apresentador Alonso Caparrós, a apresentadora Ivonne Reyes, o político Sergio Ayala, o assessor de famosos Toño Sanchís e o cantor e compositor Tutto Durán.Dificilmente, aenviará um participante que ainda está no jogo para a Espanha. A troca deverá ser realizada com o próximo eliminado ou através de uma votação a ser realizada pelos atuais participantes ou pelo público. Já foram eliminados Pedro, Elis, Luiz Felipe, os gêmeos Antônio e Manuel, Mayara, Gabriela Flor e Mayla.Não será a primeira vez que ode outros países trocam participantes entre si. No BBB 12, Laísa foi para a edição espanhola e a Noemi para versão brasileira. No BBB 7, Irislene Stefanelli embarcou para Argentina e Pablito veio ao Brasil. Além disso, o BBB 9 recebeu o angolano Rocco, vencedor do. Algumas "pegadinhas" foram feitas com participantes estrangeiros como um argentino chamado Miguel fingiu ter vindo dono BBB 13 e o ator Juliano Laham se passou por um ex-brother do programa libanês no BBB 16.O anúncio de como a troca será feita deverá ser anunciado nos próximos dias. Oé exibido diariamente após, às quartas, após o futebol e aos domingos, após ona























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído