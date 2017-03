Você está lendo um tópico

Correntes petistas se opõem à indicação de Lula para presidir o partido

CRISPIM em Hoje, 10:33



anos | Fev 2006





Correntes petistas se opõem à indicação de Lula para presidir o partido



Nome de ex-presidente foi submetido à consulta





O EX-PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PARTICIPA DA EXECUTIVA DO PT (FOTO: RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA)



A indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o PT tem dividido as correntes internas da legenda. Os grupos ligados ao movimento Muda PT, Mensagem ao Partido, a Articulação de Esquerda, Avante Século 21 e Militância Socialista, já manifestaram contrariedade à ideia.





Desde o ano passado, Lula avalia a possibilidade de assumir o comando da sigla. Segundo uma pessoa próxima ao ex-presidente, na semana passada, ele se reuniu com o atual presidente da legenda, Rui Falcão, e com três representantes da corrente majoritária CNB para responder que não estava disposto a encarrar a tarefa. Mas diante dos apelos dos presentes, acabou aceitando que fosse feita uma consulta sobre a sua indicação às demais correntes.



Ao longo desta semana, Falcão, o tesoureiro do partido, Márcio Macedo, a secretária de relações internacionais, Monica Valente, e o presidente do PT em São Paulo, Emidio de Souza, têm se reunido com representantes dos grupos internos do PT, em Brasília.



Nesta quinta-feira, os integrantes da Mensagem ao Partido, segundo maior força interna, disseram que são contrários à ideia de Lula comandar o PT porque avaliam que ele deve se dedicar a construir a sua candidatura a presidente da República. O integrantes da Mensagem pediram uma conversa direta com Lula, que deve acontecer na próxima semana.



— Como candidato a presidente da República, o Lula precisa buscar diálogo com os demais partidos e movimentos. Não pode se voltar para dentro do PT — afirmou Carlos Árabe, secretário de formação do partido, representante da Mensagem.



Já Valter Pomar, líder da corrente Articulação de Esquerda, aponta que, entre outros motivos, o movimento da CNB em favor de Lula é resultado da dificuldade que setores da corrente majoritária "têm em construir uma candidatura à presidência nacional do PT".



"Lula é nosso candidato à presidência da República. Inclusive por isto, consideramos que pedir que Lula assuma a presidência do PT neste momento é um grande erro, tanto por motivos práticos e pessoais, quanto por motivos políticos", escreveu Pomar, em seu blog.



Nesta quinta-feira, em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a posição da bancada petista de apoiar um candidato do PSDB para presidir a Casa, Pomar defendeu a indicação do senador Lindbergh Farias (PT-RJ) para comandar a legenda.



Lindbergh é apoiado também pelas demais correntes do movimento Muda PT. O Novo Rumo, do qual faz parte o atual presidente Rui Falcão, que manifestou apoio à indicação de Lula, já anunciou que se o ex-presidente não aceitar a tarefa de comandar a legenda também vai apoiar o senador do Rio.



Como opção a Lula, a CNB tenta emplacar o tesoureiro Marcio Macedo.



CRISPIM em Hoje, 10:46



anos | Fev 2006



O lula Já devia ter se flagrado que pra ele já deu e desistido de seu fracasso diante do Pt quando se aliou com a corrupção no Brasil.

Ele traiu seus eleitores quando assumiu em 2002, ao ser eleito, acabar com a corrupção do governo FHC.



Foi o pior governo de todos em afundar a economia do País.



- Os seus parceiros sindicalistas, familiares e aliados, caíram como urubus na corrupção em empresas Estatais, Fundações e outras Instituições.

Uniram-se com o mal e mesmo os bons programas que criaram, parte do dinheiro era desviado para seu caixa 2.



Pior para o Pt, destruíram seu Estatuto, que não permite corrupção, ainda este cidadão lula, quer continuar no comando.

Provável que seja preso breve. Ele mesmo tenta ser um mártir do sistema político e da Justiça.

Não passa de um covarde e nunca sabe de nada, de suas trapaças e amigos sendo presos e assumindo a culpa pela corrupção toda.



