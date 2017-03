Você está lendo um tópico

Justiça aprova impeachment de presidente sul-coreana

Justiça aprova impeachment de presidente sul-coreana; pelo menos duas pessoas morrem durante protestos em Seul



Agência Efe | Seul - 10/03/2017 - 08h23





(Ex- presidente Park Geun-hye)



Tribunal Constitucional confirmou cassação aprovada pelo Parlamento e novas eleições devem ser realizadas em maio; Park Geun-hye estava afastada desde dezembro por ligação com caso de corrupção que envolve sua conselheira



O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira (10/03) por unanimidade a cassação da presidente do país, Park Geun-hye, aprovada originalmente pelo Parlamento por causa de sua ligação com o caso de corrupção que envolve sua ex-conselheira Choi Soon-sil.





Com a cassação, Park, que os promotores consideram suspeita no caso, perdeu sua imunidade e a Coreia do Sul é obrigada a realizar novas eleições presidenciais em até 60 dias.



A Justiça considerou que Park participou, ao lado de Choi Soon-sil, conhecida como "Rasputina", na criação de duas fundações que foram usadas para extorquir fundos para grandes empresas e disse que violou a lei ao filtrar seus documentos confidenciais a Choi e permitir que ela interferisse nos assuntos de Estado.



Os oito juízes do Tribunal Constitucional ratificaram desta forma a cassação de Park, que assumiu a presidência em fevereiro de 2012, aprovada no início de dezembro do ano passado pelo parlamento sul-coreano.



Embora não tenha considerado ter sido o motivo para sua cassação, a mais alta corte do país achou provas de que Park negligenciou suas obrigações como chefe de Estado durante o naufrágio, em abril de 2014, do MV Sewol que deixou mais de 300 mortos, a maioria estudantes do ensino médio.







Abs. Ninguém está acima da Justiça. Corrupção é crime e sujeito a cassação e prisão.Abs.

















