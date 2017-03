Você está lendo um tópico

Globo transmite ao vivo o UFC 106 direto de Fortaleza

robertoscalon em Hoje, 14:58 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7845 | Belo Horizonte - MG





Vitor Belfort e Kelvin Gastelum se enfrentam no UFC 106 (Divulgação/UFC) Vitor Belfort e Kelvin Gastelum se enfrentam no UFC 106 (Divulgação/UFC)



Depois de duas derrotas seguidas, Vitor Belfort busca a recuperação nesse sábado, diante dos fãs brasileiros, contra o norte-americano Kelvin Gastelum na categoria peso Médio. A luta é a principal atração do UFC Fight Night 106, que a Globo exibe ao vivo na noite deste sábado (11).



Luis Roberto comanda a transmissão direto do Ginásio do Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, com comentários de Demian Maia e Amanda Nunes, atual campeã do peso Galo. A reportagem é de Leo Bianchi. No card principal da noite, outros quatro brasileiros também entram no octógono em busca de vitórias: Alex Oliveira Cowboy no peso Meio-Médio contra o Americano Tim Means; a paraibana Bethe Correia enfrenta a americana Marion Reneau no peso Galo; Jussier Formiga luta com Ray Borg no peso Mosca; Edson Barboza e Beneil Dariush se enfrentam no peso Leve; e Mauricio Shogun luta com o americano Gian Villante pelo peso Meio-Pesado.



Ademir em Hoje, 15:02



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2824 | Paranavaí - PR



Será ao vivo mesmo, ou vão aplicar aquele 171 das outras vezes?

















