Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Crise! Playtv retira Bleach e Naruto Shippuden da programação

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 217 visitas.





Lucasfrade em Hoje, 15:48 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3578 | Taubaté - SP





(Divulgação) (Divulgação)

A situação da Playtv não anda nada boa. O canal acaba de perder os direitos de exibição dos animes Bleach e Naruto Shippuden . Segundo o canal, os direitos expiraram e eles tem de negociar um novo contrato para continuar exibindo.



O único anime que continuará no ar é Yugioh , que teve as outras temporadas adquiridas pelo canal. As reprises irão continuar normalmente.[creditos] A situação da Playtv não anda nada boa. O canal acaba de perder os direitos de exibição dos animes. Segundo o canal, os direitos expiraram e eles tem de negociar um novo contrato para continuar exibindo.O único anime que continuará no ar é, que teve as outras temporadas adquiridas pelo canal. As reprises irão continuar normalmente.[creditos]























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído