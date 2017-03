Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canal Brasil traz nova temporada de “Estação Roquenrou”

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 87 visitas.





robertoscalon em Hoje, 16:07 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7845 | Belo Horizonte - MG





Dé Palmeira recebe Ney Matogrosso em “Estação Roquenrou” (Divulgação/Canal Brasil) Dé Palmeira recebe Ney Matogrosso em “Estação Roquenrou” (Divulgação/Canal Brasil)



Em clima informal, o música Dé Palmeira recebe grandes nomes do rock nacional para um bate-papo descontraído e muita música, claro, na segunda temporada do “Estação Roquenrou” que estreia na terça (14) no Canal Brasil .



Os encontros semanais acontecem num estúdio histórico em Copacabana e os números musicais têm todo um quê de ensaio de garagem. Com a característica de misturar veteranos e novatos, o “Estação Roquenrou” recebe gente como Ney Matogrosso, o primeiro convidado, as bandas Dônica e Autoramas e Roberto Frejat, parceiro de Dé no Barão Vermelho por 10 anos -- de 1980 a 1990.



A 2ª temporada de “Estação Roquenrou” estreia dia 14 de março , às 21h no Canal Brasil . Em clima informal, o música Dé Palmeira recebe grandes nomes do rock nacional para um bate-papo descontraído e muita música, claro, na segunda temporada doque estreia na terça (14) noOs encontros semanais acontecem num estúdio histórico em Copacabana e os números musicais têm todo um quê de ensaio de garagem. Com a característica de misturar veteranos e novatos, o “Estação Roquenrou” recebe gente como Ney Matogrosso, o primeiro convidado, as bandas Dônica e Autoramas e Roberto Frejat, parceiro de Dé no Barão Vermelho por 10 anos -- de 1980 a 1990.A 2ª temporada deestreia dia, às 21h no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído