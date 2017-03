Você está lendo um tópico

"Minha Vida Com Síndrome de Down" volta ao A&E em nova temporada

"Minha Vida Com Síndrome de Down" volta ao A&E em nova temporada (Divulgação/A&E) "Minha Vida Com Síndrome de Down" volta ao A&E em nova temporada (Divulgação/A&E)



Para celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down (21), o A&E estreia a segunda temporada de "Minha Vida Com Síndrome de Down" . Vencedora de um prêmio Emmy de Melhor Reality Estruturado e homenageada pela Television Academy Honors, a série que acompanha a vida de um grupo de jovens adultos com síndrome de Down retorna com novos episódios no dia 14 de março .



Produzida pela Bunim/Murray, a série relata as histórias de sete jovens do sul da Califórnia junto com seus familiares e amigos: Rachel (33), uma jovem que trabalha em uma companhia de seguros e que sonha em se casar.; Sean (22), um excelente jogador de golf, esportista e destruidor de corações; John (29), apaixonado pela música e pelo rap, nascido para entreter; Steven (25), um aficionado por cinema que trabalha lavando pratos em um estádio de beisebol em Anaheim, Califórnia; Cristina (26), uma doce e compassiva jovem que trabalha em uma escola secundária e que adora o noivo com quem mantém um relacionamento há mais de quatro anos; Megan (23), uma empreendedora de moda que criou uma marca de roupas e que também quer concretizar o sonho de ser produtora de cinema; e Elena (29), uma grande cozinheira que abraça a vida, encantada por dançar e escrever poesia.



Na segunda temporada de 10 episódios, os jovens e suas famílias continuam suas vidas com uma nova perspectiva e honesta, à medida que a série aborda sua independência pessoal e seus relacionamentos, incluindo novos amigos dentro da comunidade, que também aparecerão no programa. Minha Vida Com Síndrome de Down ainda dá voz aos pais, permitindo a eles falar sobre as alegrias que cada um de seus filhos dão a suas famílias, e os desafios com que se deparam todos os dias para ajudá-los a viver de forma mais independente possível.



