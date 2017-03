Você está lendo um tópico

Televisão > SKY

Dúvidas sobre o Equipamento SKY+?!

Katsuke em Hoje, 18:38



anos | Hoje, 18:34 | Mensagens: 1 | Petrolina/PE





Tenho o equipamento SKY+ (igual o da imagem acima), e gostaria de saber se para usar-lo tenho que ativa-lo (tenho uma assinatura ativa) junto a SKY, ou basta apenas retirar o cartão do decoder que eles instalaram e coloca-lo neste. Outra dúvida é se ao ativa-lo terei que pagar alguma taxa para utilizar o sistema de gravação do mesmo?.



SandorNit em Hoje, 18:40



anos | Jul 2005 | Mensagens: 132 | Niteroi - RJ



O cartão tem que estar atrelado a sua assinatura, então eles tem que ativar lá... e se o aparelho foi comprado só se paga a taxa de 10,00 pela manutenção de software que é patética!!!

















