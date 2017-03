Você está lendo um tópico

Abril: Drama judicial "Bull" é novidade no canal A&E

Michael Weatherly estrela "Bull" (Divulgação/CBS) Michael Weatherly estrela "Bull" (Divulgação/CBS)



Em abril, o canal A&E estreia a série "Bull" . Estrelada por Michael Weatherly como Dr. Bull, um brilhante mestre na arte de manipular os membros de qualquer júri, advogados, testemunhas e, inclusive, o acusado.



A produção é baseado no início da carreira do Dr. Phil McGraw, fundador de uma das empresas

de consultoria de julgamento mais prolíficas de todos os tempos. A série acompanha Dr. Bull, um homem que o trabalho combina psicologia, intuição humana e dados de alta tecnologia para descobrir o que move jurados, advogados, testemunhas e acusados no tribunal.



