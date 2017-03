Maio: HBO tem sequência de "Invocação do Mal" e novo filme de Tarzan

"A Lenda de Tarzan" estreia na HBO (Divulgação/Warner) "A Lenda de Tarzan" estreia na HBO (Divulgação/Warner)



O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para maio. Entre os destaques do mês estão o terror "Invocação do Mal 2" , a aventura "A Lenda de Tarzan" , a comédia "Família Hollar" e a produção original "Wizard of Lies" .



A aventura "A Lenda de Tarzan" é uma releitura da clássica lenda de Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é criado na selva, e mais tarde tenta se adaptar à vida entre os humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres em conjunto com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva onde passou a maior parte da sua vida onde servirá como um emissário do Parlamento Britânico. O longa-metragem estreia dia 27 de maio , às 22h.



Vera Farmiga, Patrick Wilson e Frances O'Connor estão de volta no terror "Invocação do Mal 2" (dia 06 de maio , às 22h). Sete anos após os eventos do filme original Lorraine e Ed Warren desembarcam na Inglaterra para ajudar uma família atormentada por uma manifestação poltergeist na filha. A trama é baseada no caso Enfield Poltergeist , registrado no final da década de 1970.



A produção original da HBO , "Wizard of Lies" (dia 20 de maio , às 22h) tem Robert De Niro e Michelle Pfeiffer no elenco. A trama gira em torno de Bernard Madoff, um ex-consultor financeiro norte-americano que criou uma das maiores empresas de investimentos de Wall Street. Condenado por fraude, ele foi responsável por uma sofisticada operação, nomeada Esquema Ponzi, que é considerada a maior fraude financeira da história dos EUA.



Ainda tem John Krasinski, Anna Kendrick e Mary Elizabeth Winstead estrelando a comédia "Família Hollar" (dia 13 de maio , às 22h). John Hollar volta para sua cidade natal e precisa lidar com algumas situações. A gravidez de Rebecca, sua namorada, a doença de sua mãe e a reaproximação com Gwen, sua inesquecível ex namorada.



O canal apresenta também o aguardado documentário "Cuidado com o Slenderman" ( "Beware the Slenderman" ) apresenta o famoso caso de duas meninas de 12 anos em Wisconsin, nos Estados Unidos, que acessam a internet e acabam encontrando um verdadeiro "bicho-papão" online. Elas atacaram uma amiga com uma faca para agradar o Slenderman, uma lenda urbana que ganha vida na mente delas. A produção vai ao ar no dia 31 de maio , às 22h.



