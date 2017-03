Você está lendo um tópico

Televisão

Verizon dá acesso zero-rating à TV paga no celular

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 50 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 08:13



anos | Nov 2007 | Mensagens: 919 | Vila Velha - ES





Assinantes triple play da operadora poderão assistir a mais de 140 canais, programação gravada e conteúdo sob demanda sem descontos na franquia.





A operadora norte-americana Verizon, maior dos Estados Unidos em número de clientes, anunciou ontem, 09, que permitirá a clientes dos planos Fios (triple play), pacote com celular, banda larga e TV, acessarem o conteúdo da TV paga sem consumo da franquia através do serviço móvel.

Os usuários precisarão usar o aplicativo Fios Mobile. Praticamente todos os canais de TV por assinatura estão na plataforma. Segundo a empresa, mais de 140. Além desse conteúdo, os assinantes podem acessar os programas gravados digitalmente por meio do sistema de DVR da operadora e também alugar conteúdos pela plataforma sob demanda. Nada será descontado da franquia de dados caso o acesso aconteça fora de redes WiFi.

A operadora ficou mais agressiva este ano, com a retomada de estratégias de acesso ilimitado a usuários móveis. Uma resposta ao crescimento de concorrentes locais, como a T-Mobile, que oferece acesso livre a serviços de música e vídeo. Também aproveita o aval de Ajit Pai, novo presidente da FCC, a agência reguladora das telecomunicações nos EUA, que declarou semana passada, no MWC 2017, concordar com a oferta de serviços com zero-rating. (Com agências)





http://www.telesintese.com.br/verizon-da-acesso...assinantes-de-tv/ Verizon dá acesso zero-rating à TV paga no celularAssinantes triple play da operadora poderão assistir a mais de 140 canais, programação gravada e conteúdo sob demanda sem descontos na franquia.A operadora norte-americana Verizon, maior dos Estados Unidos em número de clientes, anunciou ontem, 09, que permitirá a clientes dos planos Fios (triple play), pacote com celular, banda larga e TV, acessarem o conteúdo da TV paga sem consumo da franquia através do serviço móvel.Os usuários precisarão usar o aplicativo Fios Mobile. Praticamente todos os canais de TV por assinatura estão na plataforma. Segundo a empresa, mais de 140. Além desse conteúdo, os assinantes podem acessar os programas gravados digitalmente por meio do sistema de DVR da operadora e também alugar conteúdos pela plataforma sob demanda. Nada será descontado da franquia de dados caso o acesso aconteça fora de redes WiFi.A operadora ficou mais agressiva este ano, com a retomada de estratégias de acesso ilimitado a usuários móveis. Uma resposta ao crescimento de concorrentes locais, como a T-Mobile, que oferece acesso livre a serviços de música e vídeo. Também aproveita o aval de Ajit Pai, novo presidente da FCC, a agência reguladora das telecomunicações nos EUA, que declarou semana passada, no MWC 2017, concordar com a oferta de serviços com zero-rating. (Com agências)























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído