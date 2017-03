Você está lendo um tópico

Qual TV por Assinatura é mais estável no Brasil?!

Katsuke em Hoje, 11:01



anos | Ontem, 18:34 | Mensagens: 2 | Petrolina/PE







Na opinião de vocês, qual das operadoras de TV por Assinatura (DTH/Via Cabo) no Brasil é mais estável na hora de lidar com as programadoras?...











BLANK em Hoje, 11:54



anos | Out 2005 | Mensagens: 1481 | Itamonte - MG







Pois os canais que você observa hoje nas operadoras Claro e Sky só entraram em seu enlace de subida (ou como alguns preferem, line-up), bem depois da OiTv!



A OiTv ainda em sua geração 1, já possuia os canais da Turner voltados para o Brasil em sua totalidade (incluindo Tooncast, I-sat,...), da rede Discoverý (incluíndo Discovery Civilization e Science), foi a 1ª a ter os canais premium Fox 1 e Action, foi a 1ª a ter o Fish Tv, tinha com exclusividade juntamente com a Vivo Tv SP o melhor canal adulto que é o Sexy Privê Brasileirinhas, e ainda assim, possui ainda com exclusividade a maior rede de afiliadas da Rede Globo, e estes canais: Baby Tv, Chef Tv, RTP International, .... foi a 1ª a ter o canal em teste Sportv 4k (durante a copa do mundo, a 1ª a ter os canais Premiere 4,5,6..etc... em modalidade HD, tinha com exclusividade os canais Ei+ HD e EiMaxx (lógico, as outras correram atrás como sempre, rsrsrs.... ) !



Quer mais alguma prova?

Lucasfrade em Hoje, 12:12 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3580 | Taubaté - SP



É a Claro/NET. Pelo menos não ficamos sem os canais Fox como as outras...





mauro_directv em Hoje, 12:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2370 | Foz do Iguaçu - PR



A mais estável é a Vivo 2 (GVT). É sempre a que tem menos canais.





mjbondioli em Hoje, 12:24



anos | Jan 2017 | Mensagens: 188 | Pindamonhangaba - SP



BLANK escreveu



Pois os canais que você observa hoje nas operadoras Claro e Sky só entraram em seu enlace de subida (ou como alguns preferem, line-up), bem depois da OiTv!



A OiTv ainda em sua geração 1, já possuia os canais da Turner voltados para o Brasil em sua totalidade (incluindo Tooncast, I-sat,...), da rede Discoverý (incluíndo Discovery Civilization e Science), foi a 1ª a ter os canais premium Fox 1 e Action, foi a 1ª a ter o Fish Tv, tinha com exclusividade juntamente com a Vivo Tv SP o melhor canal adulto que é o Sexy Privê Brasileirinhas, e ainda assim, possui ainda com exclusividade a maior rede de afiliadas da Rede Globo, e estes canais: Baby Tv, Chef Tv, RTP International, .... foi a 1ª a ter o canal em teste Sportv 4k (durante a copa do mundo, a 1ª a ter os canais Premiere 4,5,6..etc... em modalidade HD, tinha com exclusividade os canais Ei+ HD e EiMaxx (lógico, as outras correram atrás como sempre, rsrsrs.... ) !



Quer mais alguma prova?

Pode-se ver isso de outra maneira: a Oi é aquela que trata os seus assinantes como cobaias - fica sempre testando canais com eles...

Knight em Hoje, 13:05



anos | Out 2015 | Mensagens: 230 | Osasco - SP



Pra mim é a Net.

















