Naftalina (1995): Festa de Rodeio na 46ª posição

46. Festa de Rodeio

Leandro e Leonardo













47. Run Around

Blue Traveler













48. Take a Toke

C+C Music Factory













49. Samba Pras Moças

Zeca Pagodinho













50. Total Eclipse Of The Heart

Nicki French













51. Be My Lover

La Bouche













52. Que Dure Para Sempre

João Paulo e Daniel













53. Pra Sempre Vou Te Amar

Wilson e Soraia













54. É Tarde Demais

Raça Negra













55. Save Me Now

Andru Donalds













56. Marrom Bombom

Os Morenos













57. One Sweet Day

Mariah Carey feat. Boyz II Men













58. Black Roses

Inner Circle













59. Short Dick Man

20 Fingers feat. Gillette













60. Always

Bon Jovi













Bonus. Sereia

Lulu Santos













Bonus. Over My Shoulder

Mike & The Mechanics