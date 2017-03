Doctor Who | 10ª temporada estreia em abril

Whovians preparem-se! A décima temporada de Doctor Who já tem dia e hora para chegar ao Syfy.



A última temporada de Peter Capaldi como o Doutor estreia no dia 16 de abril, domingo, apenas um dia após a exibição do episódio no Reino Unido. Essa também será a temporada de despedida do showrunner Steven Moffat.



A 10ª temporada ainda traz a nova companion Bill Potts (Pearl Mackie) e o retorno de Matt Lucas como Nardole.

Link com a Informação:http://syfy.globo.com/series/doctor-who/materias/doctor-who-10-temporada-estreia-em-abril.htm