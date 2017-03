Você está lendo um tópico

Rádio Estadão encerra as atividades. Feliz FM assume o canal

Rafa! em 12 Mar 2017 - 0:09



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1619 | São Paulo - SP



A Rádio Estadão FM 92.9 encerrará as atividades a partir do dia 18 de março. A informação foi confirmada pelo Grupo Estado através de uma nota emitida no inicio da noite de hoje (10), informando que apenas a Eldorado FM 107.3 terá a sua programação mantida e operada pelo grupo. Quem assumirá o canal deixado pela Rádio Estadão será a Feliz FM, emissora que migrará de 92.5 FM para 92.9 FM. Inicialmente a informação foi veiculada pelo jornalista Adonis Alonso em seu blog.







Na última segunda-feira (6) o tudoradio.com noticiou as mudanças realizadas na grade da Rádio Estadão, emissora que passou a entrar em rede com a Eldorado FM em vários horários, com destaque para a faixa entre 14h00 e 17h00 (de segunda à sexta-feira). O encerramento das transmissões da Rádio Estadão põe um fim no projeto de rádio jornalismo iniciado em 2013, quando a marca atual substituiu a Eldorado FM em 92.9 FM. Segundo o comunicado, o Grupo Estado terá o seu foco jornalístico em plataformas digitais.



Com o encerramento da Rádio Estadão em 92.9 FM, a Eldorado FM assumirá parte do conteúdo jornalístico produzido pelo grupo, em parceria com outras plataformas do Estadão.



Em 2015 o Grupo Estado já havia encerrado as atividades da Rádio Estadão em 700 AM, frequência que passou a transmitir a programação da Nossa Rádio (que também atua em 106.9 FM desde o ano passado).



Feliz FM



A emissora inaugurada em março de 2014 vive hoje o seu melhor momento de audiência, conforme medição realizada pelo Kantar Ibope Media. Sem a possibilidade de manutenção da programação em 92.5 FM, a Feliz FM terá a sua operação migrada para 92.9 FM. De positivo para a emissora é o fato dos dois canais envolvidos na mudança serem próximos entre si. Também pesa a favor da alteração o porte da 92.9 FM, estação de maior cobertura de sinal na comparação com a 92.5 FM.



A Feliz FM deverá operar de forma simultânea em 92.5 FM e 92.9 FM entre 18 de março e 7 de abril, com a finalidade de migrar a audiência para o novo canal. E, a partir do dia 7 de abril, a frequência 92.5 FM deverá passar para a operação da Rede Mundial, grupo que poderá retomar as atividades da Iguatemi Prime FM (informação extraoficial).



