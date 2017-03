Você está lendo um tópico

Televisão

Em 10 confrontos contra "Eliana" neste ano, "Hora do Faro" vence nove

SEFREPE em Hoje, 11:53



anos | Set 2014 | Mensagens: 450 | Catalão - GO







Dos 10 confrontos até agora no ano, Rodrigo Faro venceu nove, mantendo um ritmo que já vinha desde 2016. O fato é comemorado pela RecordTV.



Com isso, a atração é vice-líder desde a estreia, em abril de 2014 - completa três anos no mês que vem.



Em fevereiro, o "Hora do Faro" registrou uma média de 9 pontos, contra 7 da loira do SBT.



Já no Painel Nacional de Televisão (PNT), a vitória é de um ponto a menos, 8 a 7.



O "Hora do Faro" estreou ocupando o lugar de "O Melhor do Brasil", que começou em 2005 sob comando de Márcio Garcia aos sábados, passando depois para Rodrigo Faro e migrando para os domingos em 2013.



No ano seguinte, a RecordTV optou por mudar o nome do programa, destacando ainda mais o apresentador.



