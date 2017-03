Você está lendo um tópico

Televisão

Tv Aparecida: “Didiversão” é a nova atração dos fins de semana

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 72 visitas.





FERA-SP em Hoje, 12:07



anos | Ago 2012 | Mensagens: 257 | São Paulo - SP















Neste domingo dia 12 de março, às 12h30, a TV Aparecida estreia o Festival “Didiversão”, com a exibição de doze filmes dos “Trapalhões” que marcaram várias gerações e, promete mexer com a memória afetiva dos telespectadores, especialmente daqueles que acompanharam o quarteto nas décadas de 80 e 90.



“Os Saltimbancos Trapalhões” é o primeiro longa ser exibido, e, na sequência, outros onze filmes, entre eles, grandes clássicos como “Os Trapalhões na Serra Pelada” e “Os Trapalhões e a Árvore da Juventude”. Todos os domingos às 12h30, com reprise às quartas-feiras às 20h, o telespectador da TV Aparecida vai se divertir com um dos filmes de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.



Sobre “Os Saltimbancos Trapalhões”: Funcionários humildes, os amigos Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Mussum) e Zacarias (Zacarias) se tornam a grande atração do circo Bartolo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas os sucessos lhes têm um preço: a oposição do mágico Assis Satã e a ganância do Barão, o dono do circo. Juntos, os quatro amigos precisarão combatê-los.





Fonte: Em homenagem a Renato Aragão “Didiversão” é a nova atração dos fins de semana na TV Aparecida.Neste domingo dia 12 de março, às 12h30, a TV Aparecida estreia o Festival “Didiversão”, com a exibição de doze filmes dos “Trapalhões” que marcaram várias gerações e, promete mexer com a memória afetiva dos telespectadores, especialmente daqueles que acompanharam o quarteto nas décadas de 80 e 90.“Os Saltimbancos Trapalhões” é o primeiro longa ser exibido, e, na sequência, outros onze filmes, entre eles, grandes clássicos como “Os Trapalhões na Serra Pelada” e “Os Trapalhões e a Árvore da Juventude”. Todos os domingos às 12h30, com reprise às quartas-feiras às 20h, o telespectador da TV Aparecida vai se divertir com um dos filmes de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.Sobre “Os Saltimbancos Trapalhões”: Funcionários humildes, os amigos Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Mussum) e Zacarias (Zacarias) se tornam a grande atração do circo Bartolo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas os sucessos lhes têm um preço: a oposição do mágico Assis Satã e a ganância do Barão, o dono do circo. Juntos, os quatro amigos precisarão combatê-los.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/03/11/em-home...-na-tv-aparecida/











mjbondioli em Hoje, 12:26



anos | Jan 2017 | Mensagens: 193 | Pindamonhangaba - SP



O Doutor Renato estava na missa das 9 de hoje, com a família.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído