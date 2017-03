Você está lendo um tópico

Andrade Gutierrez diz que subornou o Tribunal de Contas de SP

Em negociação de acordo de delação com a Operação Lava Jato, um executivo e um ex-diretor da Andrade Gutierrez afirmaram que a empreiteira pagava propina para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não apontasse problemas em licitações e contratos de obras, principalmente os do Metrô. As informações são da Folha de S. Paulo.



O tribunal é responsável por decidir se as licitações e contratos do governo de São Paulo estão dentro da regularidade ou não. Um dos relatos afirma que a Andrade Gutierrez pagava em dinheiro vivo o correspondente a 1% do valor do contrato, que estava sob análise do tribunal para Eduardo Bittencourt Carvalho, ex-conselheiro do órgão.



A Justiça afastou Bittencourt do tribunal pela Justiça no final de 2011 sob acusação de enriquecimento ilícito. De acordo com a acusação do Ministério Público aceita pela Justiça, o ex-conselheiro teria acumulado um patrimônio de R$ 50 milhões quando ocupava o cargo, incompatível com o salário que recebia. Bittencourt reassumiu o posto em 2012 por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e aposentou-se logo em seguida.



Um dos candidatos a delator das negociações da Andrade com o Ministério Público Federal, afirmou que Bittencourt que o dinheiro era dividido com os outros conselheiros, com a exceção de Antonio Claudio Alvarenga. Mas outro potencial delator relatou que todos os sete conselheiros teriam recebido suborno. A lista do ex-diretor tem os nomes dos seguintes conselheiros: Antonio Claudio Alvarenga, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Fulvio Julião Biazzi, Renato Martins Costa e Robson Marinho.



Por meio de seu advogado, Bittencourt refutou que tenha recebido recursos ilícitos. De acordo com o advogado, as decisões eram colegiadas, e o conselheiro votou contra os interesses de grandes empreiteiras em vários julgamentos.



