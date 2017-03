Você está lendo um tópico

Nova série do TLC acompanha mochileiros sem dinheiro

Rob Greenfield e James Levelle em "Free Ride" (Divulgação/TLC) Rob Greenfield e James Levelle em "Free Ride" (Divulgação/TLC)



Nove mil quilômetros, pés descalços e nenhum centavo no bolso – esse é o plano de viagem de Rob Greenfield. Ativista que busca subverter a lógica da relação com o dinheiro, ele recruta o cinegrafista James Levelle para uma aventura registrada pelo TLC na série, "Free Ride" .



No ar a partir de sexta-feira (17), a produção documenta em seis episódios a jornada da dupla por sete países da América Latina, começando em terras brasileiras. Pela frente eles têm 72 dias de caronas, improvisos e situações insólitas que a produção capta em detalhes. Partindo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Rob e James têm o Panamá como destino e, ao longo do percurso, percebem que cada dia representa um novo desafio de sobrevivência, parte de um experimento social com possibilidades tão fascinantes quanto perigosas.



"Free Ride" é uma aventura que coloca à prova a minha própria capacidade de solucionar problemas, de procurar e criar recursos, de confiar em minha capacidade e de acreditar na bondade do outro. A série estreia dia 17 de março, às 22h10 no TLC.























