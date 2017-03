Você está lendo um tópico

Stepan Nercessian e Antônio Pedro apresentam novo programa no Canal Brasil

Todo bom frequentador de bar conhece bem a chamada saideira. A intenção é chamar o garçom e pedir o último chope da mesa, mas na maioria das vezes essa dose de despedida possui a incrível capacidade de proliferar e estender ainda mais a prosa. O ator e diretor Hugo Carvana captou o espírito dessa mítica despedida e transformou as conversas de botequim em "Saideira" , nova série do Canal Brasil com bem-humorados bate-papos com personalidades de diversos âmbitos da cultura nacional.



Stepan Nercessian e Antonio Pedro encontram casualmente seus conhecidos em uma mesma mesa de bar. A ideia é tomar um último copo e ir para casa, mas eles esbarram em amigos sempre na hora de levantar. Os primeiros a surgir no estabelecimento são Daniel Filho e Sérgio Augusto, e o papo sobre cinema surge rapidamente. Nelson Freitas e Anselmo Vasconcellos lembram o convívio e contam experiências vividas ao lado de Hugo Carvana. Jards Macalé fala das origens do apelido que virou seu sobrenome e conta casos curiosos do passado, e Xico Sá comenta o processo de produção dos seus textos. Os atores ainda vão encontrar Fernanda Montenegro, Miguel Falabella, Paulo César Pereio e Geraldo Carneiro, entre outros.



