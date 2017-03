Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Fim da Bradesco Esportes FM! Acompanhe seus últimos momentos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 103 visitas.





Rafa! em Ontem, 23:37



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1620 | São Paulo - SP







http://tudoradio.com/player/radio/35 Mais mudanças no dial paulistano! A Rádio Bradesco Esporte FM encerrará as atividades á partir da meia- noite de hoje! O sinal da emissora já foi substituído pelo áudio da Rádio Bandeirantes.











Larry.Tate em Hoje, 00:12



anos | Out 2007 | Mensagens: 1797 | São Paulo - SP



Rafa! escreveu



http://tudoradio.com/player/radio/35 Mais mudanças no dial paulistano! A Rádio Bradesco Esporte FM encerrará as atividades á partir da meia- noite de hoje! O sinal da emissora já foi substituído pelo áudio da Rádio Bandeirantes.



Mais uma! ?



Também com tantas rádios e com o tamanho da crise ninguém aguenta.

Mais gente desempregada.

A coisa tá feia.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído