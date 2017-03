Você está lendo um tópico

Sargento da PM é preso acusado de estuprar o próprio filho de 9 anos

Fonte:



Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal está preso preventivamente acusado de estuprar o próprio filho de 9 anos. Dauvandro Holanda Ayres é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) e está detido, desde 28 de fevereiro, no 6º Batalhão da PM, no Plano Piloto. Ele passou pelo do Batalhão de Choque (BPChoque) e pela Central Integrada de Atendimento e Despacho da Secretaria de Segurança Pública (SSP).



O inquérito aberto pela DPCA, que corre em sigilo, apura as circunstâncias da violência sexual que a criança teria sofrido. Imagens feitas por meio de um celular estão em poder da polícia e mostrariam a criança sendo abusada e torturada pelo militar. De acordo com a família da criança, os estupros estariam ocorrendo desde o ano passado.



O policial, segundo as investigações, teria agredido e ameaçado a ex-mulher de morte — em novembro do ano passado — para evitar que o caso viesse à tona. Assustada, ela registrou uma ocorrência na 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) e relatou em depoimento que havia sido espancada e denunciou o estupro da criança.



A Justiça, então, decretou medida protetiva e determinou que o policial deixasse a residência onde vivia com a família e não mantivesse qualquer tipo de contato com a ex-mulher e o filho. Em seguida, mãe e filho deixaram a residência em Ceilândia e se mudaram para a casa de parentes.



