Discovery Turbo estreia a série Mestre do Metal

Para Ian Roussel, não existe serviço pesado demais ou sucata sem utilidade. Todo e qualquer pedaço retorcido do que um dia foi uma carroceria pode ser aproveitado pera os projetos mirabolantes que saem de sua própria garagem, um laboratório de experimentação e invenção de automóveis customizados.



A partir desta quarta-feira, 15 de março, às 20h30, o Discovery Turbo acompanha o trabalho engenhoso de Ian com a estreia da série Mestre do Metal . Em dez episódios de uma hora, a atração segue as etapas de projetos que vão parar na oficina do construtor, onde ele trabalha sozinho em busca de desafios de mecânica e funilaria.



